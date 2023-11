Fipav Lazio e la FAO con il Liceo Giordano Bruno sull’alimentazione

Nel quadro delle iniziative che la Fipav Lazio promuove e sostiene nel contesto di Volley Scuola, lo straordinario contenitore sportivo, culturale e sociale, che quest’anno ha festeggiato il trentennale, mercoledì 15 novembre, presso la sede del Liceo Giordano Bruno di via delle Isole Curzolane, si svolgerà un incontro/seminario, organizzato in collaborazione con la FAO, che rappresenta una significativa appendice della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata a Roma nella tradizionale data del 19 ottobre alla presenza di delegati e giovani provenienti da tutto il mondo.

“Il progetto sviluppato dalla Fipav Lazio con la FAO, grazie anche alla collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale- ha voluto spiegare il presidente del Comitato Regionale Andrea Burlandi- è un’iniziativa che va letta sotto una pluralistica angolazione.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli alunni delle scuole su tematiche di grande impatto sociale, con le quali dovranno confrontarsi nell’immediato futuro. In questi ultimi quattro anni la collaborazione con la FAO è andata via via ampliandosi, insieme stiamo mettendo a fuoco nuove e costruttive idee per la prossima edizione di Volley Scuola e non solo.

Siamo orgogliosi che il lavoro di sensibilizzazione che abbiamo realizzato abbia portato moltissimi studenti, partecipanti di Volley Scuola, il 19 ottobre scorso nella sala plenaria dove sono stati esplicitati compiutamente i temi legati all’Alimentazione”.

L’argomento dell’incontro al Liceo Giordano Bruno, che sarà illustrato dalla relatrice Flori Paqui, grazie al materiale di didattico che sarà poi messo a disposizione anche di altre scuole del territorio, sarà quello dell’acqua e della sua importanza nell’alimentazione.

“È un argomento che ci tocca molto profondamente-chiosa Alessandro Fidotti, coordinatore dei seminari di Volley Scuola- lo abbiamo affrontato più volte grazie all’ACEA, lo facciamo anche con la FAO in riferimento all’Agenda ONU 2030. In occasione del seminario stiamo preparando anche una grande sorpresa per gli studenti: la partecipazione di una campionessa che testimonierà l’importanza di questo liquido vitale anche nello Sport.

Quella dell’acqua è una sfida planetaria che vedrà protagoniste le generazioni future, ed è bene che i giovani ne siano consapevoli. La Fipav Lazio su questo è impegnata a largo raggio.

Un grazie va alla Dirigente del Liceo Giordano Bruno Alessandra Lorini che crede molto in iniziative come questa ed ha contribuito alla realizzazione della stessa”.