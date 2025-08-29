Fiumicino, 89enne colto da infarto in auto: salvato da un Carabiniere eroe fuori servizio

Attimi di paura la mattina del 27 agosto a Fiumicino, lungo via Carlo del Prete, nei pressi dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Un uomo di 89 anni, alla guida della sua auto, ha improvvisamente accusato un malore.

L’andatura incerta del veicolo non è sfuggita all’occhio attento di un Appuntato dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, che, pur libero dal servizio, non ha esitato a intervenire.

Il militare, che stava raggiungendo la propria sede per il turno di lavoro, ha seguito la vettura fino a quando l’anziano, dopo alcune pericolose sbandate, è riuscito a fermarsi sul ciglio della carreggiata. Lì, l’uomo si è accasciato al volante, colpito da forti dolori al petto e al braccio: sintomi inequivocabili di un infarto in corso.

Con prontezza, il Carabiniere ha chiamato il 118, rimanendo accanto all’uomo fino all’arrivo dei sanitari.

L’anziano è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, dove i medici lo hanno sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.

Il giorno seguente, il figlio dell’89enne ha voluto ringraziare di persona l’Appuntato, riconoscente per quel gesto tempestivo che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Oggi l’uomo è fuori pericolo e le sue condizioni sono stabili.

