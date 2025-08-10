Fiumicino, blitz contro il trasporto abusivo: denunciato un 50enne e oltre 17mila euro di multe

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma per contrastare l’esercizio abusivo di trasporto pubblico non di linea nello scalo internazionale “Leonardo Da Vinci”.

Violato divieto di accesso

Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato un 50enne romano per aver violato il divieto di accesso alle aree urbane a lui notificato nel dicembre 2024 e valido per un anno. L’uomo è stato sorpreso senza giustificato motivo nel parcheggio multipiano dell’aeroporto.

Tassisti e NCC fuori regola

I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno inoltre sanzionato, in distinte circostanze, 7 autisti NCC e 3 tassisti, colti a procacciare clienti all’uscita del Terminal 3 degli arrivi, al di fuori degli stalli autorizzati.

Agli operatori irregolari è stato notificato un provvedimento di allontanamento di 48 ore e una multa di 100 euro ciascuno.

Oltre 17mila euro di sanzioni

Complessivamente, i controlli hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 17.112 euro.

