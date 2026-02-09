Fiumicino, cade dal lastrico solare del centro commerciale: ferito un operaio

Ancora un infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio. Poco dopo le 9:30, un operaio è caduto dal lastrico solare del centro commerciale Wow di Fiumicino, l’ex Parco Leonardo, riportando la frattura di una spalla.

L’allarme è scattato immediatamente in via Giulio Romano, al civico 31, dove l’uomo stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto dell’ipermercato Emisfero.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti: per cause che dovranno essere chiarite dalle indagini in corso.

L’intervento dei soccorsi è stato massiccio e tempestivo. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco 13A e AS12, insieme al nucleo Saf specializzato in interventi ad alta quota. I pompieri hanno lavorato con precisione per immobilizzare l’infortunato e trasportarlo a terra in sicurezza, utilizzando l’autoscala.

Una volta raggiunto il piano strada, l’operaio è stato affidato al personale sanitario del 118 che lo ha stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni, pur serie per la frattura riportata, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sull’episodio sono già al lavoro gli enti preposti alla sicurezza sul lavoro: oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i tecnici dello Spresal della Asl Roma 3 e gli ispettori del lavoro, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza.

