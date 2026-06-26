Fiumicino e Ciampino, pugno duro contro i passeggeri molesti: arrivano body cam e linee dirette con la Polizia

Insulti al gate per un ritardo, minacce agli addetti al controllo bagagli, fino a vere e proprie aggressioni fisiche. Il fenomeno internazionale degli unruly passengers – i viaggiatori molesti e violenti che mettono a rischio la sicurezza dei voli e l’incolumità dei lavoratori – ha raggiunto livelli di guardia anche nei due principali scali della Capitale.

Per fare fronte comune contro questa deriva, Aeroporti di Roma (ADR), Enac, Polizia di Frontiera e i sindacati di categoria hanno siglato un protocollo operativo blindato, che introduce misure tecnologiche e legali senza precedenti negli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e Ciampino “G.B. Pastine”.

Il documento trasforma le linee guida nazionali del Ministero dell’Interno in procedure d’urgenza applicate direttamente sul campo, strutturate su tre pilastri operativi: prevenzione visiva, interventi di polizia in tempo reale e supporto legale/psicologico ai dipendenti aggrediti.

La strategia in tre mosse: come cambia la sicurezza negli scali

Il piano punta a disinnescare la rabbia dei passeggeri prima che si arrivi al contatto fisico, dotando al contempo il personale di terra degli strumenti per difendersi.

Totem informativi e formazione al personale

Fase 1: Deterrenza e Campagne

Negli scali verranno installati totem digitali e diffusi messaggi audio per ricordare le sanzioni penali e amministrative previste per chi aggredisce i lavoratori. In parallelo, i dipendenti seguiranno corsi speciali di “de-escalation” e gestione dei conflitti per riconoscere i passeggeri molesti prima dell’imbarco.

Linee telefoniche dedicate con ADR Security

Fase 2: Allarme Rosso

In caso di minacce o tensioni al desk, gli operatori avranno a disposizione una linea telefonica diretta d’emergenza con la sala operativa di ADR Security. Da qui scatterà la geolocalizzazione e l’invio immediato sul posto della Polizia di Frontiera e del personale sanitario del 118.

Body Cam sui dipendenti e assistenza legale

Fase 3: Monitoraggio e Tecnologia

ADR avvierà la sperimentazione di telecamere indossabili (body cam) per il personale nei punti più critici e potenzierà la videosorveglianza. Per i lavoratori vittime di violenza scatta il gratuito patrocinio legale e il supporto psicologico aziendale.

I vertici firmatari dell’accordo storico

L’intesa è stata siglata dai massimi esponenti delle istituzioni aeroportuali e della sicurezza pubblica.

Nasce il Comitato dei 14: Per evitare che il protocollo rimanga lettera morta, viene istituito un comitato di monitoraggio permanente composto da 14 esperti dei vari enti firmatari.

Questo “osservatorio speciale” si riunirà periodicamente per analizzare i dati dei passeggeri molesti, mappare i gate e i voli più a rischio (spesso legati alle tratte low-cost o a lungo raggio con elevato consumo di alcol a bordo) e rimodulare la presenza degli agenti di polizia all’interno dei terminal.

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