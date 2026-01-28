Fiumicino e Ciampino, record di valuta intercettata: 15,7 milioni nel 2025
Nel mirino evasione fiscale e riciclaggio. L'ultimo colpo: 120mila euro nascosti nel doppio fondo di una valigia
Prosegue senza sosta la lotta al traffico di contante illecito ai varchi di frontiera. L’attività congiunta delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza ha consentito di monitorare la movimentazione transfrontaliera di capitali, assicurando il rispetto del D.lgs. 195/2008, che impone l’obbligo di dichiarazione per somme pari o superiori a 10mila euro.
I numeri dei controlli
Il bilancio dell’ultimo anno restituisce la fotografia di un sistema di vigilanza capillare:
-
Valuta intercettata: 15,7 milioni di euro complessivi
-
Contante sequestrato: oltre 958mila euro, relativi a somme eccedenti i limiti consentiti o collegate a ipotesi di illecito
-
Soggetti verbalizzati: più di 1.000 persone controllate presso i varchi doganali
-
Introiti per l’Erario: circa 760mila euro versati allo Stato attraverso oblazioni immediate
Dati che, secondo gli investigatori, confermano l’efficacia dei controlli nei principali scali aeroportuali e portuali.
Il caso simbolo a Fiumicino
A chiudere l’anno è stato un sequestro avvenuto all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.
Un passeggero proveniente dal Nord Africa è stato fermato dopo aver insospettito gli agenti durante i controlli. L’ispezione del bagaglio ha portato alla scoperta di 120mila euro in contanti, nascosti all’interno di un doppio fondo artigianale ricavato nella valigia.
Il denaro è stato immediatamente sequestrato e l’uomo sanzionato secondo la normativa vigente.
Antiriciclaggio e tutela dell’economia legale
Secondo il direttore dell’ADM Lazio e Abruzzo, Montemagno, operazioni di questo tipo rappresentano spesso solo la “punta dell’iceberg” di fenomeni più complessi, come il riciclaggio e il reimpiego di capitali di provenienza illecita.
Concetto ribadito anche dal generale La Malfa della Guardia di Finanza:
«Il controllo dei flussi finanziari è uno degli strumenti più efficaci per prevenire l’inquinamento dell’economia legale e garantire una concorrenza leale tra le imprese».
La normativa italiana non vieta il possesso di denaro contante, ma impone la tracciabilità dei movimenti: chi entra o esce dall’Unione Europea con somme ingenti è tenuto a presentare una dichiarazione doganale. In caso contrario, scattano sanzioni proporzionate all’importo eccedente.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.