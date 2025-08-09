Fiumicino, rogo di sterpaglie in via Montanari

È in corso un’operazione di spegnimento di un vasto rogo che ha coinvolto un terreno di circa venti ettari con sterpaglie e vegetazione, non lontano dal termine di via Montanari, località Vignole.

Dalle 9:30 di questa mattina sono sul posto i Vigili del Fuoco delle squadre 20/a2 e ab/34, supportati dalla Protezione Civile e dai Carabinieri.

La densa coltre di fumo è visibile da lontano e interessa l’area di Parco Leonardo, il market Da Vinci e una porzione dell’aeroporto di Fiumicino.

Per facilitare le operazioni di spegnimento, è stato temporaneamente chiuso il tratto finale di Via Geminiano Montanari, nei pressi del semaforo di Via della Muratella. L’odore di bruciato si percepisce fino a Fiumicino paese.

