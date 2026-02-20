Fiumicino, stretta contro gli abusivi all’aeroporto “Leonardo da Vinci”: pugno duro contro NCC e “procacciatori”
Sanzioni record per oltre 17.000 euro nell'area arrivi. Allontanati 8 soggetti sorpresi ad adescare clienti senza licenza
Controlli mirati nelle aree arrivi dello scalo intercontinentale Aeroporto Leonardo da Vinci, dove i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno intensificato i servizi per contrastare il trasporto pubblico non di linea abusivo e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.
L’operazione, condotta dai militari della Stazione Fiumicino Aeroporto, si è concentrata in particolare nelle zone più sensibili dei terminal, spesso teatro di adescamenti irregolari rivolti ai passeggeri appena atterrati.
Otto persone sanzionate
Nel corso del servizio sono state individuate e sanzionate 8 persone:
-
6 autisti N.C.C. (noleggio con conducente) sorpresi a procacciare clienti senza titolo;
-
2 soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, intenti ad avvicinare viaggiatori per offrire trasporti irregolari.
Per tutti è scattata la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore.
Sanzioni per oltre 17mila euro
L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate è pari a 17.212 euro. L’Autorità amministrativa è stata informata per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
L’attività rientra nei controlli costanti predisposti per garantire legalità, tutela dei passeggeri e concorrenza leale tra gli operatori autorizzati all’interno dello scalo romano.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.