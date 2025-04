Fiumicino: valigie, cellulari, e carte di credito. La scia di furti finisce con le manette

Sembrava un viaggiatore qualunque, confuso tra i tanti volti anonimi del terminal 3 di Fiumicino, quello dedicato ai voli internazionali. Camminava con passo sicuro, lo sguardo attento ma apparentemente tranquillo.

E invece dietro quell’aria da passeggero in transito si celava un ladro seriale, già noto alle forze dell’ordine e protagonista di una lunga scia di borseggi tra i gate dell’aeroporto romano.

A tradirlo, questa volta, è stata una valigia sparita nel nulla e la denuncia tempestiva della sua legittima proprietaria, una passeggera pakistana. Da lì sono partite le indagini della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, che ha passato al setaccio i filmati della videosorveglianza interna.

Ed è proprio grazie a quelle immagini che gli agenti sono riusciti a identificarlo e a seguirne, passo dopo passo, ogni movimento all’interno dello scalo.

La scena si è ripetuta come in un copione ormai collaudato: un attimo di distrazione, una telefonata di troppo, e il ladro — un cittadino algerino irregolare sul territorio nazionale — ha allungato la mano sulla borsa di un viaggiatore ignaro. Ma questa volta non ha fatto in tempo a dileguarsi: gli agenti della Polaria, che lo stavano pedinando in incognito, lo hanno bloccato all’istante.

Non solo la borsa appena sottratta è stata recuperata. Addosso all’uomo è stato trovato un vero e proprio bottino: telefoni cellulari, carte di credito, denaro in contanti e documenti personali. Oggetti che con ogni probabilità sono il frutto di altri furti, consumati nelle scorse settimane all’interno dello stesso aeroporto.

Le indagini hanno anche rivelato un ulteriore dettaglio: l’uomo era già stato fermato in precedenza dalla Polizia di Frontiera, che aveva avviato nei suoi confronti le pratiche per l’espulsione.

Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, il ladro è stato trasferito d’urgenza al Centro per il Rimpatrio di Bari, dove attenderà l’esecuzione della misura definitiva.

