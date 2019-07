Folkstudio 1961-67. Musiche e ricordi dei favolosi anni Sessanta ai Giardini di Castel S. Angelo

Una serata evento dedicata al Folkstudio di Harold Bradley, organizzata dalla Casa Editrice Edilazio. Letture d’Estate farà da splendido scenario a una serata dedicata ai ricordi, i racconti, la musica dei favolosi anni Sessanta, raccontati dai medesimi protagonisti. Un’occasione speciale per chi non ha conosciuto quegli anni e potrà immergersi nell’atmosfera, altrettanto speciale per chi li ha vissuti e non vede l’ora di ripercorrerli. Sarà una full immersion nella Roma degli anni Sessanta.

Insieme al fondatore del Folkstudio, Harold Bradley, saranno presenti artisti “storici” del mitico locale, i cui interventi saranno coordinati da Mariarita Pocino, giornalista e direttore editoriale di Edilazio, e da Sandro Bari, autore del volume Folkstudio 1961-67. La fondazione, (EdiLet-Edilazio Letteraria) e artista del Folkstudio.

Tra gli ospiti eccezionali ci saranno Vincenzo Sartini (canzone d’autore francese e italiana), Francis Kuipers (guitar man, bluesman, folksinger), il già citato Sandro Bari (chitarra); non mancheranno due grandi nomi del jazz, Marcello Rosa (trombone) e Alberico Di Meo (ragtime piano).

Come super-ospite della serata ci sarà Toni Santagata, interprete della canzone popolare e uno dei principali protagonisti del successo del Folkstudio.

Lunedì 22 luglio 2019 ore 21,30

Letture d’estate – Giardini di Castel S. Angelo, Roma