Follia a Monteverde, sassi contro il bus Atac 773: distrutto il vetro della cabina, ferito l’autista

Un venerdì mattina di ordinario terrore a bordo dei mezzi pubblici della Capitale.

Intorno alle 11:00 di oggi, 26 giugno 2026, un autobus dell’Atac della linea 773 è stato l’oggetto di una violenta e improvvisa aggressione mentre transitava in via Virginia Agnelli, nel cuore del quartiere Portuense.

Un uomo, sbucato all’improvviso sul ciglio della strada, ha scagliato una grossa pietra con estrema violenza contro il mezzo in movimento, centrando in pieno il vetro laterale della cabina di guida e mandandolo in frantumi, per poi dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe.

L’impatto devastante del masso ha scatenato il panico tra i passeggeri a bordo della vettura, che hanno assistito impotenti alla scena.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo pubblico, investito in pieno volto e sul corpo dalla pioggia di schegge di vetro temperato generate dall’esplosione del finestrino della sua postazione di sicurezza.

La dinamica dell’agguato in via Virginia Agnelli

Il lancio del masso

Ore 11:00 circa

L’autobus della linea 773 sta percorrendo via Virginia Agnelli quando un uomo si posiziona sulla carreggiata e scaglia una grossa pietra contro il posto guida.

Il panico a bordo e la fuga

Pochi istanti dopo

Il vetro della cabina esplode. L’autista viene ferito dalle schegge mentre blocca il mezzo. L’aggressore ne approfitta per scappare a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento di 118 e Carabinieri

Fase finale

Arrivano i soccorsi. L’autista viene stabilizzato e trasportato in ospedale, mentre i militari transennano l’area e avviano la caccia all’uomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il conducente, visibilmente sotto shock ma rimasto lucido durante le manovre di arresto del bus, ha riportato una ferita lacero-contusa a un braccio.

Dopo le prime cure sul posto per tamponare l’emorragia, è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul caso stanno indagando a fondo i Carabinieri, giunti in pochi minuti sul luogo dell’agguato per eseguire i rilievi tecnici sul mezzo e raccogliere le descrizioni somatiche dell’attentatore fornite dai passeggeri e dai passanti.

Gli investigatori dell’Arma hanno già avviato l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza stradale e dei negozi di via Agnelli per dare un volto all’aggressore e chiarire il movente dietro questo folle gesto distruttivo.

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