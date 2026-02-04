Follia a Pomezia, aggredisce la madre col coltello per 20 euro: arrestato 23enne

L’allarme è scattato ieri mattina in via Ugo La Malfa, dove una chiamata al 112 ha segnalato una violenta aggressione domestica in corso.

Quando i Carabinieri sono arrivati nell’appartamento indicato, si sono trovati davanti una scena drammatica: una donna di 56 anni, sotto shock e con evidenti segni di violenza, appena sopravvissuta alla furia del figlio.

Secondo la ricostruzione dei militari, poi formalizzata nella querela presentata dalla vittima, tutto sarebbe nato dall’ennesima richiesta di denaro del 23enne.

Venti euro, destinati — stando agli accertamenti — all’acquisto di sostanze stupefacenti. Al rifiuto della madre, il giovane avrebbe perso il controllo.

Prima le minacce, con un coltello da cucina impugnato per intimidirla. Poi l’escalation di violenza: nonostante la donna avesse ceduto consegnando la banconota, il ragazzo l’avrebbe spinta con forza facendola cadere a terra, per poi colpirla ripetutamente con calci e pugni.

Immediata la richiesta di soccorsi. La 56enne è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pomezia, dove i sanitari le hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Condizioni fisiche serie, ma soprattutto un quadro psicologico segnato da quanto accaduto tra le mura di casa.

Nel frattempo, il 23enne aveva tentato di allontanarsi dall’abitazione per far perdere le proprie tracce. Un tentativo durato poco: i Carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo, evitando che potesse mettere in atto ulteriori comportamenti violenti.

Dopo il rito di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha ritenuto grave il quadro indiziario e ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere. Il 23enne si trova ora detenuto presso il penitenziario di Velletri, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

