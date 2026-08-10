Follia a Roma est, spari da un’auto in corsa sui passanti: quattro feriti. Caccia alla banda del piombino

Un’auto che sfreccia nel buio, un finestrino che si abbassa e poi la raffica di colpi esplosi ad altezza uomo sui passanti. Ha tutti i contorni di un raid folle – o di una barbara “sfida” d’odio e intolleranza – la sequenza di aggressioni a mano armata che ha insanguinato la periferia est di Roma nella notte di sabato 8 agosto.

Il bilancio parla di quattro persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, colpite dai pallini di metallo sparati da una pistola ad aria compressa.

Un unico fil rouge unisce le tappe di questa folle corsa nel quadrante orientale della Capitale: una vettura in movimento e la volontà deliberata di colpire nel mucchio.

La scia del terrore tra Torrenova, La Rustica e Torre Angela

L’allarme è scattato in rapida successione in diversi quartieri, seminando il panico tra le strade del quadrante est. Gli aggressori hanno colpito ripetutamente muovendosi lungo un tragitto ben preciso:

Via del Torraccio di Torrenova e via Francesco Cozza (zona Torrenova / Torre Angela);

Via Bernardino Alimena (area Romanina / Tor Vergata);

Via Giovanni Capranesi (quartiere La Rustica).

A farne le spese sono stati quattro cittadini stranieri sorpresi in strada mentre camminavano: due giovani pachistani di 24 e 35 anni, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano. Tutti hanno riportato lesioni e contusioni lievi e sono stati soccorsi dal personale medico.

Indagini a tutto campo: al vaglio le immagini delle telecamere

Sul posto sono piombati tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della Compagnia di Monte Sacro, che hanno subito isolato i luoghi dei singoli agguati e avviato i primi rilievi.

Gli investigatori dell’Arma sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta traiettoria percorsa dal veicolo e dare un volto e un nome agli occupanti.

L’attenzione delle forze dell’ordine si sta concentrando sull’acquisizione e sull’analisi minuziosa dei filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo le vie interessate dagli spari: dall’esame delle targhe e dei fotogrammi potrebbe arrivare la svolta decisiva per incastrare i responsabili.

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