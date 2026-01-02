Follia a Torre Angela: blocca l’ambulanza per “controllare” il ferito

Sirene spiegate, un paziente in codice giallo a bordo e la corsa contro il tempo verso il Policlinico Tor Vergata. Poi, all’improvviso, lo stop.

È successo alle 11:30 di mercoledì 31 dicembre, all’incrocio tra via di Torrenova e viale di Tor Bella Monaca, uno snodo già congestionato della periferia Est di Roma.

Un’ambulanza partita dal quartiere delle Torri è stata tagliata di netto da un Renault Trafic, che ha costretto il mezzo di soccorso a una brusca frenata, interrompendo la marcia di emergenza.

La scena surreale in mezzo alla strada

Dal furgone è sceso un uomo. Non per chiedere scusa o prestare aiuto, ma per aggredire verbalmente l’equipaggio. Con tono minaccioso si è avvicinato all’autista e all’infermiere, mettendo in dubbio la legittimità della corsa.

«Fammi vedere se avete davvero un ferito a bordo, altrimenti vi faccio una segnalazione», avrebbe urlato, improvvisandosi controllore in mezzo alla strada. Una scena surreale, consumata sotto gli occhi increduli dei passanti, mentre il paziente attendeva all’interno del vano sanitario.

Per poter ripartire e continuare la corsa verso l’ospedale, i sanitari sono stati costretti a mostrare il paziente, cedendo a una pressione che nulla ha a che fare con il rispetto delle regole o della sicurezza.

Arrivati in ospedale, il crollo

L’ambulanza è riuscita infine a raggiungere il pronto soccorso di viale Oxford, ma le conseguenze dell’aggressione non si sono fermate lì.

Subito dopo aver affidato il paziente alle cure dei medici, l’autista del mezzo ha accusato una forte crisi ipertensiva, provocata dallo stress e dalla tensione accumulata.

È stato necessario un intervento sanitario immediato: il soccorritore è diventato a sua volta paziente, assistito nello stesso Policlinico che avrebbe dovuto raggiungere senza ostacoli.

Le indagini e le accuse

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’accaduto. Per il conducente del furgone si profilano ipotesi di reato pesanti: interruzione di pubblico servizio e minacce.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.