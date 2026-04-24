Follia a Torvaianica: ciclista pestato a sangue dopo un sorpasso. “Mi stai ammazzando”

Erano da poco passate le 20.30 quando un rientro come tanti si è trasformato in un’aggressione di inaudita violenza. Un 51enne, che ogni sera percorre lo stesso tragitto in bicicletta dopo il lavoro in negozio, è stato affiancato da un’auto mentre si trovava lungo il litorale di Torvaianica .

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, il veicolo avrebbe effettuato una manovra pericolosa, sfiorando il ciclista.

L’uomo, pur scosso, avrebbe proseguito senza reagire. Ma poco più avanti la situazione è precipitata: l’auto si è fermata e il conducente è sceso, dando inizio a un pestaggio improvviso.

La violenza in strada

Il responsabile, descritto come un uomo di circa 30 anni, avrebbe affrontato il ciclista con tono aggressivo, prima di passare immediatamente alle mani. Il 51enne è stato colpito con pugni violenti al volto, cadendo a terra sotto i colpi.

A quel punto l’aggressione sarebbe proseguita con calci e ulteriori percosse alla testa, mentre la vittima, a terra, tentava disperatamente di far cessare la violenza, implorando aiuto.

La scena si è interrotta solo grazie alle urla di una passante, che avrebbero attirato l’attenzione del responsabile, spingendolo a interrompere l’aggressione e a darsi alla fuga.

La fuga e le indagini

Subito dopo i fatti, alcuni testimoni avrebbero notato un’Opel Corsa rossa allontanarsi rapidamente dalla zona. È proprio su questo elemento che si stanno concentrando le indagini delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il veicolo e risalire al conducente.

Le condizioni del ferito

Il 51enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Il quadro clinico è significativo: i medici hanno riscontrato diverse fratture facciali, tra cui lesioni al complesso orbito-zigomatico e al pavimento orbitario sinistro.

La prognosi iniziale è di 30 giorni, ma non si escludono ulteriori complicazioni che potrebbero rendere necessario un intervento chirurgico ricostruttivo.

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