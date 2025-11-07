Fontana di Trevi, in due sul monopattino aggrediscono i vigili: arrestato un 50enne

Una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale era impegnata in un servizio di controllo nella zona di Fontana di Trevi, quando ha fermato un monopattino con due persone a bordo.

Un controllo di routine, trasformato in pochi istanti in un episodio di violenza.

Il conducente, un 50enne italiano, ha reagito in modo aggressivo all’alt imposto dagli agenti: prima le urla, poi la colluttazione.

L’uomo si è scagliato contro i vigili nel tentativo di opporsi al controllo, costringendo gli agenti a bloccarlo. È stato arrestato con le accuse di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento rientra nei controlli potenziati che il Comando Generale ha disposto per contrastare le violazioni legate alla circolazione dei monopattini elettrici, sempre più diffusi nel centro storico.

Raffica di multe: oltre 500 violazioni in due settimane

Solo nelle ultime due settimane, le pattuglie del I Gruppo Centro e del GpIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno accertato oltre 500 infrazioni nelle aree del cuore di Roma.

Tra i comportamenti più pericolosi segnalati dagli agenti: il mancato uso del casco, la circolazione in due sullo stesso mezzo, il transito contromano o sui marciapiedi, con rischi evidenti per pedoni e conducenti.

