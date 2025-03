Frascati: un’aggressione tra ragazzi finisce in tragedia, arrestato un quindicenne

Una serata che si sarebbe dovuta svolgere come tante altre a Frascati è finita in un’aggressione violenta che ha sconvolto la comunità. A farne le spese un ragazzo di giovane età, vittima di un accoltellamento da parte di un coetaneo, un quindicenne che, dopo poche ore di indagini, è stato arrestato.

L’episodio, che ha avuto luogo intorno alle 20:30 di sabato 29 marzo, ha scatenato una serie di eventi che hanno visto la collaborazione tra polizia, carabinieri e squadre investigative.

L’aggressione è nata da un motivo banale, ma purtroppo fatale: un credito non saldato da un precedente scambio di abbigliamento.

Quello che inizialmente sembrava un semplice litigio tra ragazzi, si è trasformato rapidamente in un dramma. Il giovane aggressore, dopo un alterco verbale, ha estratto un coltello nascosto tra i suoi vestiti e ha colpito il rivale, lasciandolo ferito.

Il lavoro delle forze dell’ordine è stato tempestivo e incisivo. In poche ore, grazie anche alla testimonianza di alcuni passanti che avevano assistito alla scena, il quindicenne è stato rintracciato presso l’abitazione della fidanzata a Ciampino.

Il giovane è stato interrogato dal magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, dove ha confessato il gesto, ammettendo la sua responsabilità.

Nel corso delle indagini, è emerso che il litigio era scaturito da una questione economica legata a una compravendita di capi di abbigliamento tra i due ragazzi.

Ma nonostante la ragione che aveva scatenato la lite, nessuno si sarebbe aspettato che un diverbio così banale potesse portare a un atto così violento.

Il quindicenne arrestato è stato accusato di tentato omicidio e porto di armi e oggetti atti a offendere. Le indagini, però, non sono ancora concluse.

La Procura dei Minori sta ora esaminando l’intera vicenda per capire se ci siano ulteriori dettagli che possano essere utili per comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a questo drammatico accaduto.

Una storia che, partendo da un piccolo debito tra ragazzi, si è trasformata in una tragedia difficile da comprendere.

