Fuga di GPL durante il travaso al distributore: evacuati palazzine e residenti in via di Acilia, strada chiusa

Attimi di forte apprensione e una complessa macchina dei soccorsi in azione dalle prime ore del mattino nel quartiere di Acilia.

Intorno alle ore 08:00, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha fatto scattare l’allarme inviando d’urgenza numerose squadre in via di Acilia 365, all’altezza del distributore di carburanti ad insegna IP, per una cospicua perdita di GPL.

La fuga di gas si è verificata durante le delicate operazioni di travaso del combustibile da un’autocisterna ai serbatoi sotterranei dell’impianto.

A causa dell’incontrollata fuoriuscita della sostanza infiammabile e della difficoltà iniziale di intercettare e bloccare la valvola del flusso, è scattato immediatamente il protocollo di massima emergenza.

La task force sul posto e la bonifica dei Vigili del Fuoco

Per contenere il rischio esplosione e bonificare il sito, sul posto è stata dispiegata una task force imponente guidata dal Capo Turno Provinciale e dal Funzionario di Guardia:

In campo: la Squadra 13/A di Ostia, la Squadra 4/A della Pisana con al seguito l’Autobotte AB/34 e gli specialisti del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico);

Messa in sicurezza: i tecnici e gli elio-soccorritori stanno lavorando in coordinamento per bloccare l’erogazione del GPL, saturare l’area e consentire la bonifica dell’autocisterna in piena sicurezza.

Evacuate le palazzine: sfollati a piazza Eschilo e interventi per le fragilità

A scopo precauzionale, i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno disposto la coatta evacuazione delle palazzine e degli edifici situati nelle immediate vicinanze della pompa di benzina.

I residenti e gli abitanti fatti uscire dalle proprie case sono stati indirizzati e concentrati temporaneamente nella vicina piazza Eschilo, dove la Protezione Civile e i soccorritori stanno garantendo prima assistenza e generi di conforto.

Particolare attenzione è stata rivolta ai soggetti fragili e alle persone con disabilità motoria, per le quali è stato richiesto il supporto di ambulanze dedicate in modo da condurre il trasferimento senza rischi.

Nel frattempo, gli agenti del X Gruppo Mare hanno avviato il censimento analitico della popolazione sfollata.

Qualora i tempi di neutralizzazione della fuga di gas dovessero allungarsi, l’amministrazione sta allestendo la palestra della Scuola “Alessandro Magno” in via Euripide come punto di prima accoglienza e ricovero al coperto.

Viabilità: chiusa via di Acilia tra la Colombo e via Usellini

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale del quadrante. Dalle 09:00 gli agenti del X Gruppo Mare e del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno cinturato il perimetro dell’incidente:

Modifiche al traffico:

Via di Acilia è stata completamente chiusa al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via Gianfilippo Usellini.

Segnalate deviazioni in loco e forte traffico di rientro sulle arterie limitrofe della Cristoforo Colombo e di via Ostiense. Le operazioni di bonifica e contenimento sono tuttora in corso.

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