Fulmine su Monte Livata: sedicenne scout romano colpito durante il temporale, è gravissimo al Gemelli

Un tragico incidente ha trasformato in dramma un campo estivo tra i boschi dei Monti Simbruini.

Un ragazzo di 16 anni si trova ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Policlinico Agostino Gemelli di Roma dopo essere stato centrato in pieno da una violenta scarica elettrica mentre si trovava in quota sul Monte Livata.

Il giovane, residente nella Capitale, fa parte di un gruppo scout romano che stava trascorrendo un periodo di campeggio all’interno di un’area attrezzata nella località di Campo dell’Osso, a oltre 1.500 metri di altitudine.

La dinamica: il tentativo di mettere in salvo l’attrezzatura

I fatti si sono consumati nel pomeriggio di venerdì 7 agosto, quando sul rilievo che sovrasta la valle dell’Aniene si è abbattuto un repentino e violento temporale accompagnato da un’intensa attività elettrica.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate sul posto, il sedicenne si era allontanato per mettere al riparo del materiale e delle attrezzature rimaste scoperte nei pressi di un albero.

Insieme a lui c’erano altri due compagni di squadra. Proprio in quel momento, un fulmine si è abbattuto sulla pianta scagliando la potente scarica d’energia sui ragazzi:

Il 16enne: raggiunto direttamente dall’onda d’urto elettrica, ha perso immediatamente conoscenza riportando lesioni gravissime;

Gli altri due scout: investiti dall’onda d’urto secondaria, sono rimasti contusi e in forte stato di shock.

I soccorsi, l’elisoccorso e il ricovero al Gemelli

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando la macchina dei soccorsi in un’area impervia. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Subiaco per i rilievi di rito e per coordinare le operazioni d’emergenza.

Date le condizioni disperate del sedicenne, si è reso necessario l’intervento tempestivo dell’elisoccorso, che ha verricellato il paziente per poi atterrare d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Il ragazzo è stato accettato in codice rosso ed è attualmente intubato nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica con prognosi riservata.

I due compagni coinvolti sono stati invece trasportati in ambulanza all’ospedale di Tivoli in codice giallo: le loro condizioni fortunatamente non destano particolari preoccupazioni e si trovano sotto osservazione per il monitoraggio dei parametri cardiaci e clinici.

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