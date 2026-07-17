Furgone in fiamme all’alba vicino al Policlinico: intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito

Momenti di apprensione nelle prime ore della mattinata nella zona del Policlinico, dove un furgone parcheggiato è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

L’incendio è divampato all’incrocio tra viale dell’Università e via Regina Elena, richiamando sul posto i vigili del fuoco e creando disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 5.30. In pochi minuti è intervenuta la squadra 1A dei vigili del fuoco di Roma, che ha trovato il mezzo già completamente interessato dal rogo.

I pompieri hanno lavorato per oltre un’ora per domare le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli o alle aree circostanti.

Terminate le operazioni di spegnimento, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e dell’area interessata. L’intervento si è concluso intorno alle 6.40, consentendo il graduale ripristino della viabilità.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Restano invece da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Saranno i successivi rilievi a chiarire se il rogo sia stato causato da un guasto accidentale oppure se vi siano altri elementi all’origine dell’episodio.

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