Furto di motorini a Frascati: sgominata banda di ricettatori

Un’operazione congiunta dei Commissariati di Polizia di Frascati e Marino ha portato alla scoperta di un vero e proprio “supermarket” di mezzi rubati, sgominando una banda di ricettatori che operava nel comprensorio dei Castelli Romani.

Tutto è iniziato con il furto di un motorino, il cui GPS ha permesso agli agenti di seguirne la traccia fino a un capannone in zona industriale. Una volta sul posto, gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio tesoro per i ladri: 52 veicoli tra scooter e motociclette, tutti provenienti da furti.

Ma la vera sorpresa attendeva all’interno del capannone: alcuni dei mezzi erano stati già smontati e privati delle parti che ne avrebbero consentito l’identificazione, pronti per essere rivenduti come pezzi di ricambio o per essere assemblati con altre moto rubate.

I criminali avevano addirittura numerato e imballato i veicoli con cura, come in un vero e proprio magazzino, e li avevano contrassegnati con vernici di colore diverso, probabilmente in base al modello o alla destinazione finale.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di tre persone, due italiani e un nigeriano, alla Procura di Velletri per il reato di riciclaggio. Gli agenti hanno sequestrato tutti i mezzi rubati, che verranno restituiti ai legittimi proprietari.

