Giallo a Sant’Angelo Romano: imprenditore 66enne pestato a sangue nella sua villa, è in fin di vita

Una scoperta drammatica e una scena che nessun familiare vorrebbe mai trovarsi davanti. Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno, un imprenditore di 66 anni è stato trovato in un lago di sangue, riverso sul pavimento della sua villa di famiglia in via Gianni Anacleto.

Attualmente, l’uomo lotta per la vita, mentre gli inquirenti cercano di dare un volto e un movente ai responsabili di quello che appare come un brutale pestaggio.

A lanciare l’allarme è stata la figlia dell’imprenditore, che, entrata in casa, si è trovata di fronte il padre privo di sensi e con il volto sfigurato dalle percosse.

Il quadro clinico e i soccorsi

I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime, vitali cure prima di disporre il trasferimento d’urgenza. Dopo un primo passaggio all’ospedale di Tivoli, la gravità del quadro clinico ha reso necessario il trasferimento nella Capitale.

Le indagini: rapina degenerata o aggressione mirata?

Sulla vicenda indagano a ritmo serrato i Carabinieri della stazione di Sant’Angelo Romano e della compagnia di Tivoli.

Gli investigatori stanno setacciando l’abitazione, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando testimoni per ricostruire le ultime ore della vittima.

Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, ma il quadro investigativo presenta alcune anomalie che rendono la pista della semplice rapina meno scontata:

L’ipotesi del furto: Il 66enne potrebbe aver sorpreso uno o più ladri all’interno dell’abitazione, innescando una reazione di inaudita violenza da parte dei malviventi.

Il movente personale o professionale: Gli inquirenti non escludono che gli autori dell’aggressione conoscessero la vittima e che il pestaggio sia il risultato di dinamiche diverse dal furto.

Il dettaglio chiave: Nonostante diverse stanze della villa siano state trovate in disordine, dai primi rilievi non risulta essere stato sottratto nulla. Denaro, oggetti di valore e persino lo smartphone dell’imprenditore sono stati lasciati sul posto.

Le indagini proseguono a 360 gradi

La speranza degli investigatori, oltre ai riscontri tecnico-scientifici del Nucleo Operativo, è legata a un miglioramento delle condizioni di salute dell’imprenditore, che, una volta fuori pericolo, potrebbe fornire gli elementi decisivi per identificare i suoi aggressori.

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