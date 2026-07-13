Giallo a Tor Bella Monaca: giovane donna trovata senza vita in strada alle prime ore del giorno

C’è una sagoma immobile sul cemento di via dell’Archeologia, avvolta nel silenzio surreale che precede le prime luci dell’alba.

Mancano pochi minuti alle cinque del mattino di lunedì 13 luglio quando il quadrante più difficile di Tor Bella Monaca, quello che gira attorno al civico 52, si sveglia bruscamente davanti all’ennesimo dramma.

Ai piedi di un palazzone popolare, seminascosto dalle ombre di un cantiere edile, giace il corpo senza vita di una donna.

L’allarme al numero unico delle emergenze scatta immediatamente, ma quando l’ambulanza del 118 arriva sul posto, per i medici non c’è spazio che per il verdetto più amaro. Le ferite e i traumi provocati dall’impatto al suolo sono devastanti.

La macchina investigativa si mette in moto all’istante, ma si scontra subito con un muro di misteri, a partire dal più fitto: quella donna non ha un nome.

Il volo nel buio dal ponteggio del cantiere

Nelle tasche della vittima non c’è traccia di documenti, chiavi, portafogli o telefoni cellulari. Niente che possa aiutare gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino, accorsi sul luogo del ritrovamento, a darle un’identità.

Secondo il primo esame del medico legale, si tratterebbe di una giovane donna di un’età stimata tra i 30 e i 35 anni.

Il punto in cui è stato rinvenuto il cadavere racconta già una prima, parziale verità. La trentenne è caduta dall’alto, precipitando dalla struttura di tubi e pedane di legno montata sulla facciata dell’edificio per lavori di ristrutturazione.

Ma la dinamica di quel volo nel buio è ancora tutta da scrivere. Gli investigatori stanno cercando di capire come la donna sia riuscita a salire sui ponteggi a quell’ora della notte e cosa sia accaduto nei minuti immediatamente precedenti alla tragedia.

I dubbi che affannano gli inquirenti sono molti:

Il giallo del testimone: La donna ha fatto tutto da sola, magari tradita da un passo falso o da un malore mentre si trovava in quota, oppure qualcuno si è arrampicato insieme a lei su quelle impalcature?

La pista della violenza: Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal tragico incidente fino al gesto volontario o, scenario più inquietante, a una spinta fatale al culmine di una lite.

Il silenzio del quartiere e l’ombra dello spaccio

A rendere ancora più complesse le indagini è il contesto urbano in cui la tragedia si è consumata.

Quel tratto di via dell’Archeologia è considerato dagli inquirenti una delle centrali storiche dello spaccio della periferia est della Capitale, un luogo dove la notte vede un viavai continuo di ombre e scambi rapidi. Eppure, il primo giro di domande tra le scale del palazzo non ha portato risposte.

Nessuno dei residenti sembra aver visto o sentito nulla di strano nelle ore buie, né qualcuno è stato in grado di riconoscere la vittima, che con ogni probabilità non viveva in quello stabile.

La Procura di Roma aprirà un fascicolo d’indagine per fare piena luce sul caso e disporrà l’autopsia nelle prossime ore.

Sarà l’esame tossicologico e medico-legale a stabilire lo stato della donna al momento della caduta e a cercare sotto le unghie o sugli indumenti eventuali tracce biologiche di terzi.

Fino ad allora, il mistero di via dell’Archeologia resta sigillato nel silenzio di Tor Bella Monaca.

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