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Giallo a Tor Sapienza, 24enne trovato in una pozza di sangue tra i palazzi: muore dopo la corsa in ospedale

Un giovane del 2002 è stato trovato agonizzante con una profonda ferita all'addome nel pomeriggio di lunedì 17 agosto 2026

Marco Rollero - 17 Agosto 2026

Un’aggressione misteriosa scoppiata in pieno giorno, il ritrovamento a terra in un lago di sangue e una corsa d’urgenza in ospedale che non è bastata a salvargli la vita.

È il drammatico bilancio di un pomeriggio di violenza consumatosi nel quartiere di Tor Sapienza, nella periferia est della Capitale, dove un ragazzo nato a Roma di 24 anni è stato ferito a morte lungo viale Giorgio Morandi, nel cortile delle case popolari.

L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 17 agosto 2026. A notare il giovane steso a terra e con una grave lesione all’altezza dell’addome è stato un suo conoscente, che ha immediatamente allertato i soccorsi del 118.

La corsa disperata al Casilino e il decesso

All’arrivo delle ambulanze le condizioni del 24enne sono apparse subito disperate. I sanitari dell’Ares lo hanno caricato a bordo del mezzo di soccorso e trasportato a sirene spiegate verso il vicino Policlinico Casilino:

I soccorsi: Giunto al pronto soccorso, il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il ragazzo per stabilizzare le sue funzioni vitali;

Il decesso: Nonostante gli sforzi e le manovre d’emergenza di medici e infermieri, la gravità della ferita riportata alla pancia si è rivelata fatale e il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Inizio delle indagini: armi e dinamica ancora da chiarire

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti tempestivamente gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma, chiamati a ricostruire un quadro d’insieme ancora privo di risposte certe.

Gli inquirenti stanno ascoltando il conoscente che ha lanciato l’allarme e cercano eventuali testimoni che possano aver assistito a litigi o a fughe sospette nella zona.

Al momento resta aperto il giallo sull’arma utilizzata dal killer: le analisi medico-legali sulla ferita dovranno stabilire se il ragazzo sia stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco o da una fendente d’arma da taglio.

Nessuna pista è esclusa, mentre si cercano elementi utili per identificare i responsabili e delineare il movente del delitto.

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