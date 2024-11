Giallo al quartiere africano: 33enne trovato morto in un B&B, colpito da un proiettile

Una tragedia inspiegabile ha sconvolto il Quartiere Africano. Sabato 18 novembre, un uomo di 33 anni è stato trovato senza vita in una stanza di un bed & breakfast della zona, colpito da un proiettile.

Il corpo del giovane è stato rinvenuto dagli addetti della struttura, che hanno immediatamente allertato il 112.

I carabinieri della stazione di Roma Viale Libia e del Nucleo Radiomobile sono accorsi sul posto, ma per il 33enne non c’è stato nulla da fare: il colpo di pistola è stato fatale.

La scena si è presentata drammatica, con la vittima distesa nella stanza, segnata da una ferita da arma da fuoco che non ha lasciato scampo.

Le indagini sono in corso, ma i primi elementi sembrano puntare verso l’ipotesi di un gesto volontario.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, analizzando ogni dettaglio per escludere altre possibilità.

Non si escludono altre piste, ma al momento il quadro lascia emergere una tragica storia di solitudine e disperazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.