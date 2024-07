Giannini (Lega) – Giovagnorio (FdI): “Dal PD vergognosa attività di propaganda durante iniziativa culturale pagata con soldi pubblici”

“Si è appena conclusa la prima parte della rassegna Restate in XIII, organizzata presso il Parco Lenzini, ed il Partito Democratico si è già reso protagonista di uno squallido abuso politico.

Nella giornata di oggi, infatti, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che, oltre a lamentare la scarsa qualità dell’iniziativa, ha contestato la presenza di un presidio del Partito Democratico, organizzato, durante l’iniziativa culturale, per raccogliere le firme contro la riforma dell’autonomia differenziata”. E’ quanto afferma il dirigente della Lega, Daniele Giannini. , oltre a lamentare la scarsa qualità dell’iniziativa, ha contestato la presenza di un presidio del Partito Democratico, organizzato, durante l’iniziativa culturale, per raccogliere le firme contro la riforma dell’autonomia differenziata”. E’ quanto afferma il dirigente della Lega, Daniele Giannini.

A denunciare l’accaduto anche il Consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio XIII, Marco Giovagnorio:

“La rassegna estiva Restate in XIII costerà ai cittadini 40 mila euro e trovo vergognoso che possano essere spesi soldi pubblici per organizzare iniziative culturali a servizio di attività di propaganda politica.

Capisco la recente difficoltà, da parte del Partito Democratico, di raccogliere consenso, ma dobbiamo dare uno stop a queste cattive abitudini del Partito di maggioranza in Municipio. Presto convocherò una Commissione Trasparenza per far luce su questo increscioso episodio”.

