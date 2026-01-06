Giubileo 2025, cala il sipario: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa

È calato questa mattina il sipario sul Giubileo 2025. Con il rito solenne della chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, officiato da Papa Leone XIV, si è concluso un Anno Santo destinato a entrare nella storia come il “Giubileo dei due Papi”: aperto il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco e portato a termine oggi dal suo successore.

Davanti a una piazza San Pietro gremita di fedeli e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Leone XIV ha celebrato la solennità dell’Epifania affidando all’omelia il senso profondo di questi mesi di pellegrinaggio.

«I Magi esistono ancora», ha detto il Pontefice, paragonando i milioni di fedeli arrivati a Roma a uomini e donne capaci di mettersi in cammino, accettando il rischio del viaggio in un mondo segnato da conflitti e incertezze.

Un invito netto a non fermarsi, a non cedere alla rassegnazione o all’illusione di avere risposte definitive. «Chi pensa di sapere già tutto – ha ammonito il Papa – perde la capacità di meravigliarsi davanti a Dio». Una Chiesa chiamata a interrogarsi, più che a chiudersi nelle certezze.

I numeri certificano il successo globale dell’evento: oltre 33,4 milioni di pellegrini giunti a Roma da 185 Paesi. La maggioranza dall’Europa (62%), seguita dal Nord America (16%) e dall’America Latina (9,5%). In testa alle presenze l’Italia (36,3%), poi Stati Uniti (12,5%) e Spagna (6%), a conferma della portata internazionale dell’Anno Santo nonostante il contesto geopolitico complesso.

Se il Giubileo spirituale si chiude oggi, quello materiale continuerà ancora. Il sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri ha tracciato il bilancio degli interventi: su 332 opere previste, 204 risultano concluse o in fase avanzata.

Utilizzato circa il 70% degli 1,7 miliardi stanziati, percentuale che sale al 90% considerando gli interventi definiti indifferibili.

Cantieri che resteranno aperti fino al 2026, per consegnare alla città un’eredità fatta di infrastrutture, riqualificazioni e servizi. Roma archivia così il Giubileo, dopo aver accolto il mondo, con la sfida ora di trasformare quell’eccezionalità in normalità.

