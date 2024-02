Giubileo: Assessora Lavori pubblici Roma, sopralluogo congiunto via della Stazione di Cesano

Sopralluogo notturno dell’assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini in via della stazione di Cesano, dove il 5 Febbraio 2024 è iniziato il cantiere per la riqualificazione del manto stradale. Sul posto anche il presidente del Municipio XV Daniele Torquati, il Presidente della Commissione Capitolina Speciale “Giubileo 2025” Dario Nanni e il Responsabile della struttura “Giubileo 2025” di Anas Alessandro Malizia. Il quadrante a nord di Roma è interessato da un piano di riqualificazione che sta procedendo da mesi. In particolare, recentemente è stato concluso il rifacimento della via Braccianese e dopo i lavori su via della Stazione di Cesano sarà riqualificata anche via di Baccanello e via santa Maria di Galeria.

“Con il Giubileo stiamo intervenendo a tutto tondo sulla città – commenta l’assessore Segnalini -. Abbiamo una grande mole di lavori che interessano il centro di Roma, ma ci impegniamo anche nelle periferie. Via della Stazione di Cesano richiedeva un sopralluogo che ho avuto il piacere di fare anche con il Presidente della Commissione Giubileo Dario Nanni che segue con attenzione l’andamento delle lavorazioni. Su questa strada interveniamo sulla pavimentazione stradale in profondità e proseguiremo anche sulle altre grandi strade del quadrante”. Un lavoro che portiamo avanti anche grazie al grande impegno del Presidente Torquati”.

Per il Presidente della Commissione Capitolina Speciale “Giubileo 2025” Dario Nanni: “Oltre alla soddisfazione nel vedere che si stanno effettuando importanti interventi, anche grazie ai fondi straordinari previsti per il Giubileo, c’è un duplice aspetto che vada sottolineato: vengono realizzate opere anche nei quartieri periferici della città e spesso si tratta di interventi attesi da anni. Come Commissione Giubileo continueremo a monitorare tutte le opere e le attività che si stanno realizzando, debbo esprimere soddisfazione nel vedere che si stanno effettuando importanti interventi per la nostra città, anche grazie ai fondi straordinari previsti proprio per questo evento. E proprio rispetto a questo sottolineo un duplice aspetto: vengono che si stanno realizzando opere fondamentali anche nei quartieri periferici della città e che spesso questi di interventi erano attesi da anni dai cittadini”.

Per il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati: “Questi 43 km di strade sono un enorme intervento che non potevamo permetterci di rovinare, come spesso accade, con scavi successivi. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto a tutte le società di pubblici servizi di operare da luglio a dicembre sfruttando il più possibile il periodo estivo; una programmazione complessa che spesso ci ha esposto purtroppo anche a critiche, ma a contare è il risultato finale. Ringrazio per questo l’Assessora Ornella Segnalini per aver raccolto le nostre proposte e aver compreso l’urgenza per questo quadrante su cui non si interveniva da anni, Anas per aver garantito lo svolgimento dei lavori in orario notturno e l’Assessora municipale Luigia Chirizzi che ha seguito da vicino tutta la programmazione”.