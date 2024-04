Giubileo, aumenta segnaletica piazza San Giovanni per direzionare i flussi pedonali

Nella mattinata di ieri Venerdì 12 Aprile 2024 il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale ha installato una ulteriore segnaletica a Piazza San Giovanni dove sono in corso i lavori giubilari di riqualificazione del piazzale antistante alla Basilica. Si tratta di un’iniziativa ulteriore a tutela dei pedoni.

A partire dal 3 Aprile, sono iniziate le fasi di cantierizzazione e in concomitanza dello sviluppo delle operazioni è stata posizionata, in conformità a quanto disciplinato dalla Polizia locale, la segnaletica stradale per indirizzare i pedoni sul percorso loro dedicato. La cartellonistica è stata realizzata in italiano e in inglese, trattandosi di un’area di grande interesse culturale e turistico.

Nel corso della settimana l’area è stata monitorata ed è stato constatato come il flusso pedonale procedeva da un lato all’altro della piazza in modo irregolare e non conforme al codice della strada. Per questa ragione è stata ulteriormente implementata la cartellonistica di indirizzo dei flussi.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati