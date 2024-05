Giubileo: lavori completati in via Terenzio, e avviati in via Boezio

Sono terminati questa mattina 8 Maggio 2024 i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Terenzio nel quartiere Prati. Nei prossimi giorni verrà completato il cantiere con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Nel mentre è stato dato avvio anche al cantiere di via Boezio.

Le lavorazioni fanno parte dell’intervento giubilare dedicato alle pavimentazioni storiche che, in ottemperanza al piano sanpietrini, prevede diverse tipologie di lavorazione.

Nel caso di via Terenzio è stato ripristinato il manto stradale per una stesa di circa 200 metri. Sono già iniziati i lavori che interessano via Boezio e a seguire partiranno anche quelli in via Cicerone, via Orazio e via Ovidio.

“I lavori giubilari che fanno capo all’assessorato ai Lavori pubblici procedono spediti” commenta l’Assessore Segnalini. “Nel caso di via Terenzio il Dipartimento LL.PP. sta procedendo con l’importante intervento di riqualificazione delle pavimentazioni storiche, nell’area vaticana.

Oltre a questo lavoro” sottolinea l’Assessore “procedono anche le grandi opere: Piazza Pia, San Giovanni, Ponte dell’Industria e Piazza della Repubblica saranno pronte per dicembre 2024, insieme a tante altre come la riqualificazione di 10 km di lungotevere e 8 ponti.

Tutti i lavori dell’Assessorato ai LL.PP. previsti per il Giubileo sono appaltati, avviati o in progettazione e” conclude Segnalini “per l’inizio delle celebrazioni saremo pronti”.



