Giubileo, prosegue allestimento piazza San Giovanni con percorsi pedonali e segnaletica in italiano e inglese

Procede la cantierizzazione di Piazza San Giovanni per i lavori di riqualificazione del piazzale davanti alla Basilica. Il Dipartimento dei Lavori pubblici ha definito i percorsi pedonali tramite l’utilizzo di transenne parapedonali e segnaletica, in italiano e in inglese, al fine di indirizzare i pedoni lungo il percorso protetto.

Sul posto è presente anche la Polizia locale per seguire accuratamente questa prima fase di allestimento. Al termine, inizieranno i lavori sulla piazza, in un’area non soggetta a traffico.

“Abbiamo da qualche giorno iniziato la prima fase dell’opera giubilare da 15 milioni di euro. Il nuovo assetto di Piazza San Giovanni prevede il rifacimento della pavimentazione ispirata ai disegni cosmateschi della Basilica; sarà migliorata la gestione dello spazio urbano in un’ottica di abbattimento delle isole di calore.

Un lavoro che ci restituirà uno spazio riqualificato e più vivibile per l’Anno Santo e per gli anni a venire”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma capitale Ornella Segnalini.

