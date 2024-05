Giubileo; Segnalini: proseguono lavori in Prati a ritmi serrati, da stanotte via Orazio

Vanno avanti i lavori notturni di riqualificazione delle strade di Prati. Dopo aver concluso il cantiere di via Terenzio, Boezio e via Ovidio il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale inizierà da questa notte i lavori in via Orazio.

In tutte le strade è stato risistemato il manto stradale in asfalto, mentre in via Boezio sono stati sostituiti i sanpietrini, riportando la strada in contiguità visiva con le altre del quartiere e migliorando anche la condizione acustica della via nelle ore notturne.

Le vie municipali hanno visto oltre al rifacimento dell’area carrabile anche la pulizia delle caditoie, la rimessa in quota dei tombini e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Da questa notte inizieranno i lavori in via Orazio dalle 22 alle 6 del mattino.

“Proseguono i lavori giubilari riguardanti le pavimentazioni storiche – commenta l’assessore Ornella Segnalini-. Stiamo intervenendo nel quadrante Prati con particolare rapidità per evitare le interferenze con la vita cittadina e con gli altri cantieri in opera.

Nella zona sono in corso i lavori di Piazza Pia, stanno entrando nel vivo quelli di Piazza Risorgimento e a breve partirà la riqualificazione di via Crescenzio. Procediamo anche sulle strade municipali a fianco dei minisindaci – conclude Segnalini -, per accelerare il processo di riqualificazione e rendere le vie della città sempre più sicure”.

