Google introduce le “Fonti Preferite”: puoi scegliere anche Abitarearoma.it

Google ha introdotto anche in Italia la funzione “Fonti Preferite”, uno strumento che permette ai lettori di personalizzare le notizie visualizzate nei risultati di ricerca e nella sezione “Notizie principali”.

In pratica, ogni utente può indicare a Google i siti di informazione che considera più affidabili o più vicini ai propri interessi, così da visualizzarli più facilmente quando cerca notizie e approfondimenti. Tra queste fonti puoi scegliere anche Abitarearoma.it.

Perché aggiungere Abitarearoma.it tra le fonti preferite

Ogni giorno pubblichiamo articoli su:

cronaca e vita dei quartieri;

mobilità, trasporti e ambiente;

cultura, scuole, associazioni e sport;

memoria storica e identità del territorio;

segnalazioni, problemi urbani e iniziative civiche.

Sul sito sono oggi disponibili oltre 92.000 articoli, costruiti negli anni grazie al lavoro della redazione e alla collaborazione con cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Impostando Abitarearoma.it tra le tue fonti preferite, Google potrà mostrarti più facilmente i nostri contenuti quando cerchi informazioni su Roma, i quartieri e i temi locali.

Come aggiungere una fonte preferita su Google

Apri Google dal browser o dall’app.

Effettua una ricerca su un tema di attualità.

Vai nella sezione “Notizie principali”.

Cerca l’icona con la stella oppure “Aggiungi fonti”.

Seleziona Abitarearoma.it tra le fonti suggerite. Oppure clicca direttamente qui.

La funzione permette comunque di continuare a vedere anche notizie provenienti da altre testate, mantenendo una visione ampia e pluralista dell’informazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

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