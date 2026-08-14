Horror a Tor Bella Monaca: 71enne trovata morta nell’armadio. Fermato il figlio

Un armadio sigillato all’interno di un appartamento al quattordicesimo piano di un palazzone di Tor Bella Monaca.

È lì che intorno alla mezzanotte di ieri, giovedì 13 agosto, si è chiusa nel modo più drammatico la ricerca di una donna di 71 anni, il cui corpo privo di vita è stato scoperto dai Carabinieri al termine di un blitz scattato nella periferia est della Capitale.

Nell’abitazione di largo Ferruccio Mengaroni, insieme alla salma nascosta tra le ante del mobile, i militari hanno trovato il figlio della vittima: l’uomo è stato subito prelevato e condotto in caserma, dove ora si trova sotto un serrato interrogatorio.

Un contorno opaco e tragico su cui la Procura di Roma intende fare piena luce, mentre la posizione dell’uomo restato a stretto contatto con il cadavere della madre è ora al vaglio degli inquirenti.

Il silenzio e l’allarme della parente

A far scattare le pattuglie è stato il pressante presentimento della sorella della pensionata. Non riuscendo a metterglisi in contatto dal pomeriggio e non ricevendo alcuna risposta ai reiterati tentativi telefonici, la parente ha deciso di chiamare il numero unico delle emergenze per sollecitare una verifica nell’alloggio.

Quando gli uomini della Sezione Radiomobile di Frascati hanno varcato la soglia dell’abitazione al quattordicesimo piano, si sono trovati di fronte a un quadro sconcertante.

Durante l’ispezione delle stanze, i militari hanno aperto l’armadio rinvenendo la salma della 71enne, occultata al suo interno.

Inchiesta e rilievi scientifici: si attende l’autopsia

Nella palazzina di largo Mengaroni sono scattati gli accertamenti del Nucleo Investigativo dell’Arma.

I rilievi tecnico-scientifici sono proseguiti per tutta la notte per repertare ogni traccia utile e verificare l’eventuale presenza di segni di violenza sul corpo della donna, oltre a riscontrare elementi di alterazione della scena del crimine.

Mentre gli investigatori mantengono la massima riservatezza sulle ipotesi di reato, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico, il cui esito servirà a stabilire l’esatta causa e l’ora del decesso.

Sotto la lente degli inquirenti restano le dichiarazioni del figlio, chiamato a spiegare cosa sia accaduto all’interno di quelle mura e per quale motivo il corpo della madre si trovasse chiuso in quel mobile.

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