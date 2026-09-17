Dal 1° settembre al 3 ottobre 2026, presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, sarà visitabile la mostra: “I Dean’s Rag Books, libri da abbracciare. I primi libri di pezza della storia”

La mostra nasce dalla ricerca di Fabrizio Mugnaini, curatore della mostra e dalla sua collezione di antichi libri di stoffa e prende le mosse dalla straordinaria esperienza della Dean’s Rag Book Company, casa editrice inglese che, all’inizio del Novecento, intuì che il libro destinato ai bambini poteva essere qualcosa di completamente diverso dall’oggetto fragile che conosciamo.

Un libro da toccare, stringere, piegare, persino lavare: un libro che non chiedesse al bambino di stare attento, ma che fosse costruito per stare nelle sue mani.

La prima parte dell’esposizione presenta circa ottanta Dean’s Rag Books, attraverso i quali è possibile seguire l’evoluzione di questa originale invenzione editoriale.

Un’attenzione particolare è dedicata anche al celebre marchio dei due cani che si contendono un libro, immagine che accompagnò per decenni la produzione Dean’s e che sintetizzava, con grande efficacia, la promessa di un libro “Quite Indestructible”, praticamente indistruttibile.

La seconda parte della mostra amplia lo sguardo e documenta come l’intuizione della Dean’s venne accolta e sviluppata da altri editori: saranno infatti presentati libri provenienti da Inghilterra, America, Francia e Italia, per raccontare la diffusione e l’evoluzione del libro di stoffa nel corso del Novecento.

Non si tratta quindi soltanto di una collezione di libri curiosi e rari, ma del racconto di una piccola rivoluzione editoriale, che ha modificato il rapporto fra il bambino e il libro molto prima che diventassero consueti concetti come libro tattile, libro-oggetto e libro destinato alla prima infanzia.

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