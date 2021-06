I podcast di Roma Capitale al via

Roma Capitale dà avvio al nuovo canale di comunicazione dei podcast con l’obiettivo di sperimentare forme innovative di informazione rivolte al cittadino e incrementare gli strumenti di comunicazione istituzionale.

Si parte con Parliamo di Lavoro, il podcast realizzato in collaborazione con la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma Capitale, che nasce con l’intento di sostenere e affiancare le persone giovani e meno giovani nella ricerca di un’occupazione. Come si scrive un curriculum vitae efficace, come ci si presenta a un colloquio di lavoro, come ci si orienta nel mondo dei tirocini, quali sono i primi passi da compiere per mettere su un’impresa: tanti i temi affrontati nel corso delle puntate, grazie alla guida degli orientatori dei COL, esperti del settore che, ogni giorno, offrono consulenza sul tema lavoro.

Un avvio sperimentale del canale di comunicazione che parte con la pubblicazione delle puntate di Parliamo di Lavoro – una a settimana – cui seguiranno altri contenitori, come quello di Roma Digital LAB, podcast dedicato ai temi dell’innovazione di Roma Capitale, con interviste e audio-articoli sui temi del digitale, che partirà a fine mese.

Il progetto podcast è realizzato dall’Ufficio Radio del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale e si va ad aggiungere ai diversi prodotti di informazione audio offerti ogni giorno all’utenza: dai notiziari radiofonici che da anni informano i cittadini su servizi, scadenze ed eventi, trasmessi nelle stazioni della metropolitana, al notiziario dedicato agli appuntamenti nelle biblioteche cittadine, alle interviste e agli spot di informazione istituzionale in onda su alcune emittenti locali.

I podcast si possono ascoltare sul portale istituzionale di Roma Capitale, sulla pagina di Radio Roma Notizie.