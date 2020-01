Ice Park: sulle piste arriva la Befana con i pattini

La Befana arriva negli Ice Park di Roma e del Lazio per un 6 gennaio 2020 tutto speciale. Nel giorno dell’Epifania, tradizionale giornata di festa dedicata ai bambini, nelle sei piste Auditorium, Euroma2, Tivoli, Latina, Ladispoli e Terracina ci si prepara per la grande festa.

La vecchina scenderà in pista e pattinerà a ritmo di musica con grandi e piccini.

La sua calza sarà piena di caramelle e dolcetti che distribuirà a tutti i presenti. Due animatori, durante il corso della giornata, intratterranno il pubblico presente coinvolgendo i pattinatori sul ghiaccio con giochi, magie e sorprese di ogni genere.

I bambini potranno, insieme ai loro genitori in pista, e godersi in pieno, dalle 10.00 di mattina alle 20.00, una giornata che rimarrà per sempre scolpita nella loro memoria

All’Auditorium la Befana con i bambini di Croce Rossa e Salvamamme: Croce Rossa di Roma e Salvamamme, come da tradizione, organizzano, una semplice, dolce festa della Befana per cento bimbi con famiglie in difficoltà, ai quali l’augurio di una buona Epifania sarà rivolto dalla Presidente di C.R.I. Roma, Debora Diodati e da Maria Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme.

L’evento si svolgerà presso la Sede di Croce Rossa Italiana, nel cortile di via Ramazzini 15, sotto la palazzina, dove è ospitata Salvamamme.

La festa proseguirà la con tanto divertimento per tutti presso la pista di ghiaccio dell’ Icepark Auditoriumdi via De Coubertin e di altre location, offerte come sempre generosamente dall’imprenditore Andrea De Angelis, che accoglierà all’Auditorium tanti bimbi, che saranno accompagnati da “Guido Aggiustagiocattoli”.