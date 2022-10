Il ponticello di via di Centocelle chiuso per il trasporto pubblico da oltre due anni

Siamo in via di Centocelle per un ennesimo servizio e questo in quando dal calendario delle commissioni pubblicato sul sito del municipio abbiamo visto che per venerdì 7 ottobre è stata convocata presso la sede del Municipio V in via di Torre Annunziata una commissione congiunta Ambiente/LL.PP che vede in discussione anche l’insostenibile situazione del ponticello in via dell’Aeroporto di Centocelle pericolante ormai da tempo.

Ciò ha determinato la modifica del percorso della linea Atac del 558 che, dopo aver percorso viale della Primavera, fa una inversione di marcia al semaforo di via dell’Aeroporto di Centocelle proseguendo per viale P. Togliatti.

La causa, da ormai oltre due anni, è dovuta ad un probabile incidente di un mezzo pesante che ha sfondato il guard-rail incrinando pericolosamente il cordolo in cemento armato mettendolo anche fuori asse.

Sappiamo che in Commissione saranno anche sollevati problemi che riguardano priorità e programmazione riguardanti il decoro stradale venuto meno anche con il proliferare delle infestanti che hanno reso quasi foreste i marciapiedi non solo del Municipio V e la questione delle potature degli alberi ferme ormai fin dal 2015 e che vede le fronde degli stessi arrivate in molte strade fin dentro le abitazioni poste al 4° piano.

