Il pusher in monopattino tradito dal nervosismo: blitz dei Baschi Verdi a Torre Angela

La mobilità sostenibile ha le sue comodità, ma non basta a garantire l’impunità a chi decide di trasformare una pedana elettrica in un punto di distribuzione della droga su due ruote.

Nel quartiere di Torre Angela, alla periferia est di Roma, l’occhio attento dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza ha interrotto il giro d’affari di uno spacciatore di zona.

L’operazione è scattata durante i consueti controlli per il presidio del territorio lungo via Pietro Pancrazi.

La svolta in via Pancrazi e il tentativo di depistaggio

A incastrare l’uomo è stato il più classico dei passi falsi: il panico. Sfrecciando a bordo del suo monopattino, il pusher si è imbattuto nella pattuglia d’ordinanza e ha subito tradito un visibile e improvviso nervosismo. Quell’atteggiamento guardingo ha spinto i militari ad accostare e a bloccarlo per un’ispezione immediata.

Capito di essere in trappola, il fermato ha tentato la carta dell’ammissione parziale per limitare i danni, consegnando di sua iniziativa una piccola quantità di sostanza. Una mossa che non ha incantato i finanzieri, intenti a perquisirlo da cima a fondo.

Il bilancio del sequestro: droga, bilancino e contanti

Le verifiche approfondite hanno permesso di rinvenire l’intero materiale destinato al mercato di quartiere:

Gli stupefacenti: Sequestrati complessivamente 101 grammi di hashish e 3,80 grammi di marijuana;

Gli attrezzi del mestiere: Un bilancino digitale di precisione utilizzato per il confezionamento delle singole dosi;

I guadagni: La somma di 550 euro in banconote da piccolo taglio, ritenuta il guadagno del traffico illecito.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale, mentre per il contante è scattato il vincolo cautelare.

L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per spaccio di lieve entità ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza