Il “tesoro” d’oppio nascosto nei furgoni: maxi sequestro ad Ardea. In manette 4 uomini, intercettato oltre un quintale di droga

Oltre un quintale di sostanza stupefacente tolto con un solo blitz dalla disponibilità delle organizzazioni criminali del litorale romano.

È il bilancio dell’operazione lampo portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, che hanno arrestato in flagranza di reato quattro uomini di nazionalità indiana, con un’età compresa tra i 22 e i 40 anni, ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di droga.

L’intervento si inquadra nel piano di perlustrazione capillare del territorio predisposto dall’Arma per contrastare i traffici illeciti lungo la fascia costiera a sud della Capitale.

Lo stazionamento strano e il blitz prima della fuga

A tradire il manipolo di trafficanti è stata una manovra d’osservazione dei militari in servizio di pattuglia.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata da due veicoli commerciali fermi a bordo carreggiata in una posizione decisamente insolita, attorno ai quali stazionava con atteggiamento sospetto il gruppo di quattro persone.

Non appena gli indagati hanno visto avvicinarsi la gazzella dell’Arma, hanno tentato di abbandonare i furgoni dandosi alla fuga a piedi tra le vie limitrofe.

La prontezza d’intervento dei Carabinieri ha azzerato ogni possibilità di dileguarsi: i quattro sono stati accerchiati e bloccati a pochi metri di distanza.

La perquisizione: mille involucri sigillati nei vani di carico

I dubbi degli investigatori hanno trovato immediata conferma nel momento in cui sono stati aperti i portelloni posteriori dei due mezzi:

Il quantitativo: Rinvenuti complessivamente 102 chilogrammi di capsule di papavero da oppio essiccate;

Il confezionamento: Lo stupefacente era già stato suddiviso e stoccato in 1.018 buste termosaldate, destinate con ogni probabilità a rifornire la rete al dettaglio;

I mezzi confiscati: Posti sotto vincolo giudiziario i due furgoni impiegati per la movimentazione del carico.

Il trasferimento a Velletri

Su disposizione della Magistratura, per i quattro fermati si sono aperte le porte del carcere di Velletri, dove restano ristretti in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

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