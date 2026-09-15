Il tramonto di un’icona a Prati: il Bar Cantiani abbassa la saracinesca dopo quasi un secolo di storia

Un altro frammento identitario del commercio capitolino ammaina la propria insegna, stritolato dalle leggi inflessibili del mercato e dal mutamento urbanistico del centro storico.

Martedì 15 settembre è stato l’ultimo giorno di attività per il Bar Cantiani, celebre istituzione dolciaria e gastronomica situata nel cuore del quartiere Prati, lungo via Cola di Rienzo. Nei suoi locali subentrerà a breve una struttura a bistrot con un differente format ristorativo.

La parabola dell’attività prese il via nel 1936, quando il capostipite Romualdo Cantiani inaugurò un primo impianto dedicato alla panificazione rionale.

Nel secondo dopoguerra, sotto l’impulso della seconda generazione, la bottega evolvette in una pasticceria di pregio ed in una rinomata tavola calda con le sue caratteristiche sedute in pelle verde — punto di ritrovo abituale per residenti e professionisti della zona —, fino a conquistare nei primi anni Duemila il riconoscimento formale di Bottega Storica di Roma Capitale.

Tra corridoi della politica e leggi inflessibili del mercato

Il locale ha rappresentato a lungo anche un vivace salotto per la classe politica e la mondanità cittadina.

L’attuale gestore, Roberto Cantiani (classe 1982, figura di spicco della destra capitolina, già presidente della Commissione Mobilità ai tempi della giunta Alemanno ed oggi nei quadri dirigenziali di Atac), ha condotto l’attività insieme al fratello Riccardo.

Gli stessi titolari hanno tenuto a chiarire come le questioni politiche non abbiano alcuna attinenza con il blocco delle serrande: la decisione scaturisce unicamente dalle rigide trasformazioni economiche del settore retail.

La svolta imprenditoriale: dal negozio al laboratorio per consegne e banchetti

La rinuncia alla vetrina su strada non segna la scomparsa del marchio, ma una sua completa ristrutturazione operativa verso un modello privo dei costi d’esercizio su strada:

I fattori del decesso commerciale: L’impennata dei canoni di locazione, il carico burocratico, le spese di ristrutturazione e la progressiva sostituzione della clientela di rione con i flussi del turismo mordi-e-fuggito hanno reso antieconomica la gestione del bar su strada.

Il nuovo polo produttivo: A partire dal 10 novembre, la produzione traslocherà in un nuovo impianto adibito a laboratorio artigianale nel quadrante di Roma Nord.

La nuova struttura sarà focalizzata esclusivamente su consegne a domicilio e servizi di catering per la clientela affezionata, preservando le ricette classiche di famiglia, a partire dai lievitati e dal panettonificio natalizio ideato dal fondatore Romualdo.

L’uscita di scena del Bar Cantiani riaccende i riflettori sul progressivo spopolamento delle attività tradizionali di vicinato nei rioni storici di Roma, sempre più fagocitati dall’omologazione commerciale.

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