Il varo delle travi laterali del ponte pedonale di collegamento tra Metro C e B

Metro C nella notte di ieri sera ha varato la prima delle travi laterali del ponte pedonale presso la Stazione Fori Imperiali che sovrapasserà la Linea B per il collegamento tra la Linea C e la Linea B.

L’importante avanzamento arriva nonostante la continuazione dei lavori resti ancora bloccata da un ritardo burocratico di diverse settimane da parte di Roma Capitale per quanto riguarda invece l’avanzamento dello scavo verso Piazza Venezia.

In un nostro articolo del 9 aprile 2020 titolavamo “Ancora fermi i lavori per la Metro C. Roma Capitale non ha ancora proceduto a dare il via alle opere.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

Ebbene, ad oggi Roma Capitale non ha ancora proceduto a dare il via alle opere.

E quindi ogni giorno di ritardo rispetto alla avvenuta pubblicazione della Delibera in Gazzetta Ufficiale comporta un danno erariale consistente da parte dell’ente pubblico e un consumo di cassa per Metro C.

Quelle pubblicate sono le immagini della lavorazione.