Ilario Panetta, addio

Si è spento ieri 13 marzo 2022 Ilario Panetta, un amico del nostro giornale e molto noto e stimato nel suo quartiere di Tor Tre Teste.

E’ stato per molti anni titolare di un negozio di vendita di macchine per cucire e ferri da stiro in via Prenestina 226b.

I funerali si terranno martedì 15 marzo alle ore 11 presso la chiesa di San Tommaso d’Aquino.

Sentitissime condoglianze alla sua cara moglie Nella e ai suoi figli.