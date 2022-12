In via del Trullo partiti lavori notturni 

Iniziati ieri i lavori notturni di pavimentazione di via del Trullo nel Municipio XI. Il cantiere ha avuto un primo avvio il 6 dicembre per la pulizia delle caditoie, propedeutica al rifacimento della strada. Le operazioni vengono effettuate dal Dipartimento Csimu su 900 metri di strada (13.280 metri quadri) e prevedono il restyling profondo e completo della piattaforma stradale. Complessivamente l’intervento ha un costo di 500mila euro.

Per limitare disagi ai cittadini, il cantiere lavora dalle 21 alle 6 del mattino. Entro Natale – fa sapere il Campidoglio (Assessorato Lavori Pubblici) – la strada sarà completamente nuova. L’opera si aggiunge ad altri lavori al Trullo, come l’eliminazione dei piloni dell’alta tensione a via Ventimiglia.

Terminati intanto gli interventi di riqualificazione del sottopasso Turbigo, in zona Stazione Termini.