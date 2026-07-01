Inaugurata la Casa della comunità a Lariano: un polo da 1,4 milioni per i Castelli Romani

La sanità di prossimità mette radici ai Castelli Romani. È stata inaugurata in via Tevere la nuova Casa della comunità di Lariano, una struttura polifunzionale destinata a decongestionare i grandi ospedali romani e a diventare il punto di riferimento assistenziale anche per il vicino e popoloso comune di Velletri.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del direttore generale della Asl Roma 6, Giovanni Profico.

L’opera è il risultato di un investimento complessivo da poco meno di 1 milione e 400 mila euro, finanziato in larga parte attraverso i fondi europei del Pnrr e integrato da un cofinanziamento diretto dell’azienda sanitaria locale.

L’immobile, di proprietà del Comune di Lariano, è stato concesso in comodato d’uso gratuito alla Asl Roma 6, che ne ha curato la totale ristrutturazione e il cablaggio tecnologico per finalità esclusivamente mediche.

Dai pediatri alla specialistica: tutti i servizi attivi

Il nuovo hub sociosanitario punta ad abbattere le liste d’attesa, offrendo ai cittadini un ventaglio di prestazioni di primo livello direttamente sul territorio, senza costringerli a lunghi spostamenti verso la Capitale.

All’interno della struttura sono già operativi:

Servizi di base: Sportello Cup (Centro unico di prenotazione), centro prelievi per le analisi del sangue, ambulatorio infermieristico, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Infermiere di famiglia e di comunità (IFeC): Una figura chiave per l’assistenza domiciliare dei pazienti cronici o allettati.

Ambulatori specialistici multidisciplinari: Visite mirate nei campi di cardiologia, urologia, ortopedia, endocrinologia, otorinolaringoiatria e odontoiatria.

La svolta del Pua e il futuro centro per le malattie rare

Vero e proprio cuore organizzativo della struttura è il Pua (Punto unico di accesso).

Si tratta dello snodo strategico progettato per orientare l’utente all’interno della rete assistenziale, facilitando il dialogo e l’integrazione tra i servizi sanitari e quelli sociali del Comune, specialmente per le fasce di popolazione più fragili o non autosufficienti.

Il piano di sviluppo della struttura non si ferma qui. I vertici della Asl e della Regione hanno infatti annunciato che, a stretto giro, la Casa della comunità ospiterà un centro specializzato dedicato alle malattie rare.

Una progettualità d’eccellenza condivisa con la sanità regionale, che trasformerà il presidio di Lariano in un polo di rilievo non solo locale, ma per l’intero quadrante sud della provincia di Roma.

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