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Inaugurata l’Edicola Mariana a Villa Gordiani

All'angolo tra Viale Partenope e via Monteforte Irpino con la benedizione solenne del vescovo mons. Tarantelli

Redazione - 24 Giugno 2026

Nonostante il caldo torrido, con una grande partecipazione del popolo di viale Partenope, ieri sera, 23 giugno 2026, è stata inaugurata dellEdicola Mariana all’angolo tra Viale Partenope e via Monteforte Irpino.

Dopo la Messa celebrata nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, tutti i partecipanti si sono avviati in processione fino al luogo dell’edicola.

Qui il vescovo mons. Tarantelli ha impartito la benedizione solenne. È seguito un intervento del presidente del V Municipio, Caliste.

Molto toccante è stato un commosso intervento di Luciano Di Pietrantonio che negli scorsi mesi si è occupato della Madonna del Divino Amore che campeggia in mosaico dell’edicola e che dal periodo bellico fino ad oggi è stata oggetto di fervente devozione da parte del popolo romano.

A conclusione della serata, nel giardino della sede dell’APS Partenope, si è svolto il rinfresco organizzato dai soci dell’associazione e offerto da Coop Etruria sezione soci largo Agosta. Un rinfresco al quale hanno partecipato anche il parroco e tre sacerdoti del santuario del Divino Amore. Presenti anche l’assessora Maura Lostia, il Presidente della locale Coop Etruria Francesco Barreca, il consigliere comunale Giammarco Palmieri e il presidente dell’APS Partenope, Francesco Sirleto.

Foto di Osanna D’Ario, di Salvatore Antonacci e di Claudio Buonomano.

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