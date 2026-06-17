Inaugurazione e benedizione dell’Edicola Mariana a Nuova Gordiani

L’allestimento dell’Edicola Mariana in viale Partenope (angolo via Monteforte Irpino) nel V Municipio di Roma, è stato completato e martedì 23 giugno 2026 alle ore 19,15, l’opera verrà inaugurata e benedetta.

L’Immagine Sacra, che rappresenta in un quadro la “Madonna del Divino Amore”, è stata realizzata con capacità e competenza con un mosaico dalla Maestra Alessandra Minicozzi, nel laboratorio al Pigneto, ed è stata fortemente desiderata dai cittadini della Comunità Parrocchiale di Santa Maria Madre della Misericordia.

La cerimonia che rappresenterà un momento di gioia, di pace e di condivisione per tutti gli abitanti del territorio di Nuova Gordiani al Prenestino Labicano, vedrà la presenza del Vescovo mons. Renato Tarantelli, Vicegerente della Diocesi di Roma e del Presidente del V Municipio Mauro Caliste, oltre agli altri rappresentanti religiosi, istituzionali e civili.

La devozione dei romani alla Madonna del Divino Amore è un legame profondo con la spiritualità della città. La Madonna è vista come una figura di protezione e guida, specialmente durante eventi significativi come il Giubileo del 2000.

La Madonna è anche associata a eventi storici, (riferiti alla Seconda Guerra Mondiale) come il voto per la salvezza di Roma del 4 giugno 1944, quando il Sommo Pontefice Pio XII la riconobbe come “Salvatrice dell’Urbe”, conferendogli questo titolo.

La Madonna del Divino Amore è quindi un simbolo di speranza e salvezza per la comunità romana, credenti e spesso anche non credenti. Non è un caso che nella Città Eterna esistono oltre 130 Edicole in tanti quartieri, dedicate alla Madonna del Divino Amore o Madonnelle, così come vengono chiamate comunemente, da tanti romani non più giovani.

Per la Parrocchia dei Gordiani, chiesa di frontiera, l’evento dell’inaugurazione e della benedizione dell’Edicola, rappresenta anche la testimonianza di una comunità in cammino al servizio di coloro che sono in difficoltà.

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