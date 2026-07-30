Inaugurate le nuove Case della Comunità di Cave e Bellegra

La rete della sanità di prossimità della ASL Roma 5 si rafforza con l’apertura di due nuove Case della Comunità, inaugurate questa mattina nei comuni di Cave e Bellegra.

Le strutture, realizzate grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rappresentano un nuovo tassello del piano di potenziamento dell’assistenza territoriale promosso dalla Regione Lazio.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli, i componenti della direzione strategica aziendale, i sindaci dei territori interessati, insieme alle autorità civili e militari e ai professionisti sanitari che opereranno all’interno dei nuovi presìdi.

Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione degli spazi, l’aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e la riorganizzazione dei servizi, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’assistenza più vicina, integrata e orientata alla prevenzione, favorendo la collaborazione tra medici di medicina generale, specialisti e servizi sociosanitari.

Bellegra, una nuova struttura per oltre 3.000 residenti

La Casa della Comunità di Bellegra è stata realizzata grazie a un investimento superiore ai 220 mila euro e servirà un bacino di circa 3.200 abitanti.

La struttura, che si sviluppa su una superficie di circa 150 metri quadrati, garantirà progressivamente la presenza di medici in ambulatorio per dodici ore al giorno, sei giorni alla settimana, oltre a un servizio infermieristico attivo sei ore al giorno per sei giorni.

All’interno saranno disponibili ambulatori specialistici dedicati a cardiologia, diabetologia e pneumologia, oltre ai servizi CUP, Punto Unico di Accesso (PUA), assistenza domiciliare integrata, Infermiere e Ostetrica di Famiglia e Comunità, in collegamento con la Casa della Comunità Hub di Subiaco. La struttura sarà inoltre dotata di apparecchiature diagnostiche e strumenti per la telemedicina.

Cave, un presidio sanitario per oltre 11 mila cittadini

Più ampia la Casa della Comunità realizzata a Cave, finanziata con circa 346 mila euro e sviluppata su una superficie di 230 metri quadrati.

Il nuovo presidio servirà un territorio di circa 11.500 abitanti e assicurerà la presenza di personale medico e infermieristico dodici ore al giorno per sei giorni alla settimana.

La struttura ospita tre ambulatori destinati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, un ambulatorio multispecialistico, un ambulatorio infermieristico, il punto prelievi, il servizio vaccinale, il CUP, il Punto Unico di Accesso e nuove tecnologie pensate per migliorare la presa in carico dei pazienti e l’integrazione tra i diversi servizi sanitari.

Il piano della Regione per rafforzare la medicina di prossimità

L’apertura delle due nuove Case della Comunità rientra nel programma di potenziamento della sanità territoriale finanziato attraverso il PNRR, Missione 6, dedicata al rafforzamento dell’assistenza di prossimità.

L’obiettivo condiviso da Regione Lazio e ASL Roma 5 è quello di rendere i servizi sanitari sempre più accessibili, riducendo gli spostamenti dei cittadini e offrendo punti di riferimento capaci di garantire continuità assistenziale, prevenzione e un’assistenza integrata tra professionisti e servizi del territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza