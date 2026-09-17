Inaugurazione della Biblio Zome nel Parco Fratelli Grimm di Quartaccio

Venerdì 25 settembre dalle ore 10.00 a Quartaccio nel Municipio XIV di Roma all’interno del Parco Fratelli Grimm (ingresso da via del Podere Fiume 61 o da via Fratelli Grimm) si inaugura la BiblioZome, una nuova struttura in legno pensata come spazio di accoglienza, divulgazione e aggregazione per il quartiere. L’opera è realizzata nell’ambito di Live in Quartaccio il progetto di attivazione comunitaria promosso da ZIP Zone APS e Synaptica Project con il sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne e il supporto del Municipio XIV di Roma Capitale.

All’inaugurazione partecipano le rappresentanti di Zip Zone APS, i progettisti di Synaptica Project e le alunne e gli alunni della scuola Andersen di Quartaccio, per loro sono in programma un laboratorio di orienteering a cura di Samyra Musleh e un laboratorio di poesia e lettura a cura dell’associazione Cartastraccia.

La BiblioZome è un vero e proprio erbario open air, ma anche un supporto artistico e strutturale per i pannelli didattici e per le piante rampicanti che la accompagneranno nel tempo.

Il nome BiblioZome nasce dall’unione di zonoedro e dome e richiama una struttura ibrida che combina i principi geometrici dei zonoedri — poliedri le cui facce sono generalmente rombi e caratterizzati da simmetria centrale — con la forma di una cupola geodetica. Una scelta architettonica che dà vita a una struttura leggera, riconoscibile e fortemente caratterizzante.

Un luogo in cui natura, informazione e progettazione si incontrano, trasformando lo spazio in un’esperienza da esplorare. Pensata come centro di incontro degli abitanti del quartiere e come cuore aggregativo del progetto Live in Quartaccio, la BiblioZome vuole essere molto più di una struttura: è uno spazio aperto alla scoperta, alla condivisione e alla relazione, con un forte carattere estetico e innovativo.

L’inaugurazione della BiblioZome è in programma venerdì 25 settembre all’interno del Parco Fratelli Grimm di Quartaccio (ingresso da via del Podere Fiume 61 o da via Fratelli Grimm) nel Municipio XIV di Roma. L’ingresso è libero e gratuito.

Live in Quartaccio è a cura di ZIP Zone APS insieme all’associazione Synaptica Project con il sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.

Per info: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

https://liveinquartaccioroma.it/ – www.zipzone.it

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