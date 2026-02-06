Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 10 inaugurazione dell’Aula Studio Torpignattara.

Situata nell’omonimo quartiere, in via di Acqua Bullicante 2, costituisce uno spazio culturale per il quartiere all’interno della cornice della rete delle Aule Studio, con postazioni di studio e co-working, dove il personale di Biblioteche di Roma è pronto ad accogliere cittadine e cittadini.

L’Aula Studio, inoltre, offre alla collettività del Municipio V un punto prestito.

All’incontro partecipa il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La sede è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina ufficiale dell’Aula Studio: Aula Studio Torpignattara

